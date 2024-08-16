В Курской области до сих пор ищут пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ

Богачев: пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ, до сих пор ищут

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

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Все службы и волонтеры оповещены о пропаже 74-летнего мужчины.

Пенсионер из Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в пригороде Суджи, до сих пор не найден. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Суджанского района Александра Богачева.

«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками», — сказал он.

Дочь пенсионера Светлана Петренко ранее рассказала 5-tv.ru, что перевезла 74-летнего отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже после того, как ВСУ начали обстреливать Курскую область. Затем она уехала искать безопасное жилье для детей, планируя позднее вернуться за отцом.

Однако на следующий день из-за напряженной обстановки въезд в Суджу закрыли, и женщина не смогла забрать родителя. Связи с ним у дочери нет, зачем пенсионер ушел из квартиры и как оказался в пригороде, она тоже не может объяснить.

Накануне в Сети разошлись кадры, на которых украинский боевик в каске СС глумится над местным жителем, имитируя немецкий акцент и оскорблял пожилого мужчину.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры эвакуации из Глушковского района Курской области.