Озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова избили в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Артист попал в больницу.

Молодому актеру Арсению Куликову, озвучившему «Фиксиков», сломали нос в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. По словам актера, он вступил в словесную перепалку с незнакомцем. Ссора завершилась тем, что мужчина ударил Куликова в лицо и скрылся.

Куликову пришлось отправиться в больницу за помощью медиков. Ему диагностировали закрытый перелом костей носа.

Актер также обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы ищут напавшего на Куликова.

Актер озвучил персонажей в таких фильмах, как «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Оно», «Хэллоуин», «Уиджи. Проклятие доски дьявола», «Живое», «Очень плохие мамочки 2» и другие проекты.

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