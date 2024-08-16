«Под носом у врага»: российский боец сжег украинскую БМП в Курской области

Фото, видео: Telegram / Алексей Смирнов / gubernator_46; 5-tv.ru

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В этом время боевики ВСУ прятались в кустах.

В Курской области российский боец сжег украинскую БМП-1, облив ее бензином из канистры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (ВРИО) губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага», — подписал Смирнов видеоролик, на котором горит боевая машина.

По его словам, эта ситуация произошла в одном из приграничных районов Курской области. БПМ заглохла, а боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попрятались по кустам. Российский боец уловил момент, подъехал к машине на ВАЗе, облил ее обычным бензином из канистры и поджег.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую неделю ВС РФ уничтожили более трех тысяч боевиков ВСУ и освободили три села в ДНР.