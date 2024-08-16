Три села и до 3195 боевиков ВСУ: успехи группировки «Центр» на СВО за неделю

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Российская армия также нанесла удары по резервам армии Украины и пунктам дислокации иностранных наемников.

Российские войска группировки «Центр» освободили три населенных пункта и уничтожили до 3195 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю, с 10 по 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Группировка «Центр» освободила населенные пункты Сергеевка, Лисичное и Ивановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Военным России также удалось отразить 20 контратак штурмовых подразделений вражеской армии.

«За неделю на данном направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Российской армии также удалось нанести 17 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Российские удары были нанесены по складам с оружием киевского режима, районам сосредоточения резервов украинских боевиков и по пунктам дислокации иностранных наемников.

В течение недели в плен сдались 57 украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российская авиация уничтожила пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.