Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все снаряды были уничтожены.

Российские военные отразили групповой удар боевиков оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине.

Киевский режим попытался атаковать Крымский мост минувшей ночью.

«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», — говорится в сообщении.

Утром в пятницу, 16 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту были приостановлено.

Российская авиация сегодня также уничтожила пять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Силы ПВО России сбили минувшей ночью пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит эвакуация жителей Курской области.