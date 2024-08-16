В Москве встретили победителей Международной олимпиады по ИИ

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Правительства России / government_rus; 5-tv.ru

«Молодцы!» — скандировали встречавшие.

Друзья и родственники с цветами и российскими флагами встретили победителей Международной олимпиады школьников по искусственному интеллекту. Такой встречи явно не ожидали.

Ученики московской школы «Летово» Андрей Громыко, Никита Курлаев, Анастасия Гайнуллина и Андрей Грицаев выиграли олимпиаду по искусственному интеллекту, проходившую в Болгарии. Школьники соревновались в создании моделей нейросетей, которые работают в области компьютерного зрения и обработки языка.

«У нас были задачи по машин-лернинг, то есть задачи по обработке различных данных. Дальше у нас были задачи по обработке естественного языка, то есть какая-то модель, которая умеет общаться как человек. И компьютер-вижн, работа с картинками», — поясняет Андрей Громыко.

К финалу ребят на протяжении двух месяцев готовили лучшие преподаватели Центрального университета, созданного при поддержке Т-банка. В тренерском составе — ведущие эксперты международных компаний.

«Начали с теории, рассказали им про машинное обучение, искусственный интеллект, какие есть методы, а дальше перешли к практике и старались воссоздавать условия Олимпиады, когда ребята сами решают задачу, потом разбирают с нами свои подходы.

Это сейчас кажется, что победа далась им легко. Но задачи перед школьниками стояли действительно сложные, для их решения пришлось проявить недюжинный ум и ни на что не отвлекаться», — говорит руководитель продукта Центрального университета Иван Стельмах.

«Самое сложное, наверное, это было держать концентрацию. У нас был восемь часов самый главный тур научный. И несмотря на то, что задачи были очень интересные, под конец этих восьми часов мы были просто, как лимон, выжитые», — вспоминает Андрей Грицаев.

Сборная России показала лучший результат в основном — научном — туре конкурса, оставив далеко позади команды из 39 стран — включая Китай, США, Японию и Швецию.

«Они набрали 99 баллов, а следующая команда — 77. То есть разница просто огромная. И второе, что отметило жюри, что они одну из задач они решили лучше, чем само жюри», — восхищается руководитель привлечения абитуриентов Центрального университета Екатерина Процко.

Во втором, практическом туре, команда взяла серебро. Нужно было с помощью нейросети создать обложку и клип для песни известной болгарской певицы. В итоге по сумме баллов за оба этапа олимпиады российская сборная заняла первое место. И наши победители уже ставят перед собой новые цели.

«Для меня это что-то очень завораживающее — машина, которая почти как человек. И мне очень интересно продолжать развивать эту тему и исследовать, что новое мы можем сделать, как мы можем еще упростить жизнь людей с помощью искусственного интеллекта», — говорит Анастасия Гаунллина.

Международная олимпиада по искусственному интеллекту станет ежегодной. Сотрудники Центрального университета вошли в состав конкурсного Совета, он будет отбирать команды и развивать сотрудничество с ведущими мировыми компаниями. В следующий раз соревнования пройдут уже в Китае.