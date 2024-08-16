«Натуральное родео»: в Петербурге могут пересмотреть правила движения по Неве

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Жители Северной столицы отмечают: такого оживленного движения на воде, как в этом сезоне, раньше не видели. Аварии случаются практически еженедельно.

В Петербурге готовятся к пересмотру правил движения на воде. Аварий на Неве все больше. Ситуация становится особенно острой в пик туристического сезона. Капитаны судов нарушают постоянно, не заботясь о безопасности пассажиров. Что изменится? Кому точно закроют доступ? Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко разбиралась в теме.

Один неудачный маневр — и десятки пассажиров сразу трех прогулочных теплоходов радуются не ночным видам Петербурга, а тому, что остались целы. Судно сдавало назад, но зацепило два других. Да так, что стекла вдребезги.

«Почему у него так произошло — мы не знаем, мы ж не на этом судне были, и поехал назад. Задним ходом начал сдавать», — рассказал капитан прогулочного теплохода Даниил Афанасьев.

А вот другое столкновение на воде: два теплохода — «Василий» и «Чайка» — не смогли разойтись в Неве.

«Когда теплоход один другого обгоняет, запрашивает разрешение на обгон. Он ничего не запросил. Просто обошел „Славутич“ и потом въехал в меня», — объяснил капитан теплохода «Василий» Николай.

И еще один испорченный вечер: катер «Галеон», аренда которого, к слову, стоит от семи тысяч рублей в час, врезается в якорные цепи крейсера «Аврора». Якобы мотор заглох, и капитан не справился с управлением, что не помешало ему быстро скрыться с места аварии.

На учете в судовой книге Петербурга сейчас больше 50 тысяч маломерных судов и 190 теплоходов. Сами жители отмечают: такого оживленного движения на воде, как в этом сезоне, раньше не видели. Аварии случаются практически еженедельно, а Нева то и дело стоит в пробках из катеров и теплоходов.

Днем немного спокойнее, но с приближением полуночи у Дворцового моста больше сотни судов самых разных габаритов. Дистанция — меньше метра. Все борются с течением и стараются удержаться на месте, чтобы пассажиры увидели развод мостов.

Профессионализм сотрудников судоходных компаний у экспертов сомнений не вызывает — профильное образование, рабочий диплом, который нужно подтверждать каждые пять лет. Вот только квалифицированных кадров в Северной столице, меньше, чем штурвалов.

«Питерские ребята, которые здесь работают, они уходят из профессии, и мы вынуждены приглашать судоводителей из других регионов, которые не знают акваторию, не знают специфику», — поделился генеральный директор судоходной компании Юрий Набатов.

Малогабаритным судам акватория Невы с 23 вечера до пяти утра закрыта. Они-то, по мнению опытных участников рынка, и создают основную помеху в и без того сложных условиях.

«Здесь очень сложная акватория. Сильное течение, оно неравномерное. Плюс, как правило, сильный западный ветер навстречу течению, поднимается резкая волна, плюс волна от проходящих судов, плюс отраженная волна — и вот такая каша кишит, на сильном течении большое количество судов — это просто натуральное родео», — считает председатель правления АНО ДПО «Навигацкая школа» Александр Недошивин.

К тому же, середина августа — самый сложный период навигации: белые ночи закончились, к темноте капитаны еще не привыкли, а турпоток не спадает: желающие прокатиться выстраиваются в длинные очереди. Но и Нева — не резиновая.

«В Венеции — там четко регулируется количество гондольеров — 200 и все. В Петербурге уже тоже назревает такой момент, когда необходим научный расчет соответствующих институтов», — отметил председатель Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга Александр Камелин.

Возможно, заторов на воде, по крайней мере, днем, стало бы меньше, если бы суда четко соблюдали свое расписание — наш эксперимент показал: теплоходы отчаливают по мере заполняемости, а не по заявленному графику.

Эксперты проводят аналогию с автомобильным движением: при таком потоке несколько ДТП — не в счет. Лишь бы жертв не было. А вот удалось бы в таком хаосе достать хоть кого-то из воды — загадка.