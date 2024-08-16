Суд Москвы признал писателя Акунина* виновным в нарушении закона об иноагентах
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Ему был предписан штраф в размере 30 тысяч рублей.
Писателя Григория Чхартишвили*, более известного под псевдонимом Борис Акунин*, оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Данные об этом появились на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Протокол об административном правонарушении в отношении Акунина был зарегистрирован Таганским районным судом еще 1 июля.
В конце 2023 года в отношении писателя возбудили уголовное дело после того, как его заподозрили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях российских солдат.
В январе этого года Минюст внес Акунина в реестр иноагентов, а в феврале он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Ранее с подобными заявлениями, дискредитирующими российскую армию и власть, выступал и Иван Жданов* — директор ФБК**. На платформе YouTube он заявил, что нужно финансово помогать Украине, в частности ВСУ и украинским благотворительным организациям.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогера Максима Каца*** оштрафовали на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах.
* — признаны иноагентами в России, включены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России
*** — признан иноагентом в России