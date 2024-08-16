Уже осенью: зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Соответствующее распоряжение уже подписал глава правительства.

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений возрастут с 1 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано», — уточнили представители ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки, культуры и других сферах. Кроме того, это относится к гражданскому персоналу силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии).

Увеличение зарплаты этих лиц было предусмотрено запланированным федеральным бюджетом на 2024 год, заключили в Минтруде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2025 года в России могут увеличить уровень минимального размера оплаты труда до 22 440 тысяч рублей.