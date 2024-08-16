Интернет и мобильная связь стали бесплатными для жителей Белгородской области
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Утром 15 августа на территории региона ввели режим ЧС федерального масштаба.
Услуги мобильной связи и интернета стали бесплатными для жителей Белгородской области. Об этом сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале.
«С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По информации Минцифры, жители региона могут бесплатно звонить на все телефонные номера России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять СМС-сообщения.
Бесплатные услуги доступны для жителей следующих районов Белгородской области:
- Белгородский район;
- Борисовский район;
- Валуйский городской округ;
- Вейделевский район;
- Волоконовский городской округ;
- Грайворонский городской округ;
- Краснояружский район;
- Ровеньский район;
- Шебекинский городской округ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа совершили нападение на государственную границу России и попытались пробиться в Курскую область. Боевики атаковали мирные районы, погибли и пострадали десятки гражданских. Армия России продолжает операцию по вытеснению врага с территории российских регионов.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны России создали Координационный совет по безопасности приграничных регионов.