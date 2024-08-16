Певица Глюк’oZа погасила задолженность перед налоговой
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Теперь ранее заблокированные банковские счета артистки — разморожены.
Скандально известная певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюк’oZа, погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой, после чего банковские счета артистки были разблокированы. Такая информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.
В июле стало известно, что ФНС заморозила счета исполнительницы сразу в нескольких банках. Долг Чистяковой-Ионовой составлял около 263 тысячи рублей.
За некоторое время до начала проблем с налоговой Глюк’oZа поразила общественность непристойным поведением на концерте в Красноярске — артистка вела себя неподобающе, несвязно говорила, а также пела мимо нот и трогала себя за интимные места.
Сейчас певица старается не показываться на публике и отдает всю себя работе над музыкой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где скрывается Глюк’oZа после скандала.