Новая эпидемия мирового масштаба? Что известно о лихорадке Оропуш

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Какие симптомы могут говорить об этом заболевании? И как себя обезопасить?

В Италии, Германии и Испании появились первые случаи заражения лихорадкой Оропуш. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за предыдущие два месяца было выявлено 19 таких случаев среди туристов, вернувшихся из стран Латинской Америки.

Известно, что двое путешественников из Бразилии стали первыми в мире, кто умер после заражения лихорадкой Оропуш. Специалисты утверждают, что причиной вспышки вируса стала его мутация. Неужели мир ждет новая эпидемия?

Что это за болезнь

Лихорадка Оропуш — это тропическая вирусная инфекция. Основными ее переносчиками являются комары и другие виды мошек.

Насекомые кусают зараженных животных или людей, а потом передают вирус через укус остальным. «Хозяевами» лихорадки обычно являются ленивцы и обезьяны.

Кроме того, сейчас в Бразилии расследуются шесть случаев вертикальной передачи — от матери к ребенку во время беременности и родов — инфекции.

Так, в двух случаях произошла гибель плода из-за выкидыша. В других случаях наблюдались врожденные аномалии. Например, ребенок рождался с маленькой головой или же голова просто перестала расти после рождения. Теперь же врачи выясняют, существует ли связь между лихорадкой Оропуш у беременных женщин и случаями пороков развития плода или выкидышами.

Симптомы лихорадки

По симптомам лихорадка Оропуш напоминает вирус Зика. У больного резко повышается температура, появляется головная боль и головокружение, возникают неприятные ощущения в мышцах и суставах. Кроме того, у пациентов часто наблюдается сыпь по всему телу, рвота озноб и чувствительность глаз к свету.

Инкубационный период составляет от трех до восьми дней. В большинстве случаев, выздоровление наступает в течение семи дней. У лихорадки Оропуш есть и риски — осложнения в виде асептического менингита и менингоэнцефалита.

Пока вакцины от лихорадки не существует.

Как себя обезопасить?

Специалисты рекомендуют защищать свое тело от укусов насекомых с помощью закрытой одежды и специальных средств. По возможности, избегать мест, где много комаров.

Следует содержать помещения в чистоте, чтобы не допустить среду для размножения насекомых.

При появлении подозрительных симптомов — стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Туристам, которые посещают другие страны, советуют выбирать для проживания места, где есть сетки на окнах и дверях. Желательно, чтобы в помещении был кондиционер, чтобы лишний раз не открывать окна.

Лучше наносить на кожу отпугивающие насекомых средства.

Может ли произойти вспышка лихорадки в России?

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риски распространения лихорадки Оропуш на территории нашей страны сведены к минимуму.

Поскольку виды комаров, которые переносят заболевания, не распространены на территории РФ.

«Во избежание завозных случаев специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — указано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России фактически завершили разработку вакцины от оспы обезьян.