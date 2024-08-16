Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

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Долгожданная пятница будет насыщенной.

Сегодня удача как никогда сопутствует каждому. Прекрасная пятница 16 августа позволит насладиться моментом, а также уделить время себе и своим желаниям. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С утра и до самого вечера — около 22:00 по московскому времени — Луна находится в гармоничном аспекте с Венерой. Такое расположение планет благоволит делам красивым и приятным: попробуйте взять перерыв, выходной, отправится за покупками и просто поймать момент. Самое время для того, чтобы привнести в свою жизнь гармонию и красоту.

А вот с десяти часов вечера стоит немного замедлится и успокоиться. До полуночи Луна будет в гармонии с Сатурном, поэтому лучше всего выдохнуть и остановиться.

«Идеально будет поболтать с кем-то из старших родственников или уделить внимание порядку и уюту вокруг себя», — посоветовала астролог.

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