«Работал 270 лет, выгляжу на 40»: Байден решил освоить жанр стендапа

Байден заявил, что работал в Сенате 270 лет, но выглядит на 40

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Evan Vucci - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Не упустил он возможность и покритиковать оппонента демократов — Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден, похоже, теперь активно осваивает жанр стендапа. С очередными шутками он выступил во время предвыборного митинга Камалы Харрис. Начал он со своего возраста.

«Я работал в Сенате 270 лет, знаю, что выгляжу на 40, но я чуть старше!» — обронил пока еще действующий президент Штатов.

Не упустил возможность Байден и покритиковать оппонента демократов — Дональда Трампа. Сделал вид, что не может вспомнить, как его зовут. А после — придумал имя, которое можно перевести как «мусорщик».

«Парень, с которым мы соперничаем, как его зовут? Дональд Дампер, Дональд… Неважно», — заявил Байден.

В аналогичном жанре Байден выступал накануне, когда встречался в Белом доме с блогерами. Так же много шутил, и вообще сказал, что собирается на пенсии тоже покорять интернет-пространство.