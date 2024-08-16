Экшн, юмор и любовь: на экраны выходит картина «Пираты галактики Барракуда»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Пираты галактики Барракуда» реж. Антон Борматов 2024г

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До премьеры фильма еще неделя, а он уже покорил сердца зрителей.

Космическое фэнтези для всей семьи. На большие экраны выходит картина «Пираты галактики Барракуда». Инопланетный джентльмен удачи терпит бедствие на Земле и вселяется в тело десятилетнего мальчика. Тут же выясняется, что в своей галактике к разбойнику накопилось немало вопросов, а потому преследователи не дремлют.

Премьера — в следующий четверг, но первые зрители уже посмотрели фильм. Среди них был корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

До премьеры фильма «Пираты галактики Барракуда» еще неделя, а он уже покорил сердца зрителей. Отечественное фэнтези показали на открытии 13-го Международного кинофестиваля «Будем жить».

Главный герой фильма — космический пират, который попал на Землю и вселился в тело скромного и тихого школьника. Он ищет оставленный на нашей планете еще в незапамятные времена ретранслятор, чтобы подать сигнал бедствия своей команде. А дальше пирата преследуют инопланетные змеелюди. И появляется новая опасность — бомба, которая может уничтожить всю Солнечную систему. Ее героям предстоит обезвредить.

При создании «Пиратов галактики Барракуды» вся съемочная группа вдохновлялась советской фантастикой. Например, «Гостьей из будущего» или «Тайной третьей планеты».

«Собственно говоря, ностальгия по той культуре, по тому кинематографу, меня и толкнула на мысль сделать что-то в русле тех фильмов, которые я очень любил в своем детстве. И мне как-то захотелось для своих внуков придумать историю, похожую на те, на которых воспитывался я», — рассказал автор сценария, писатель Андрей Геласимов.

Сценарий влюбил в себя продюсеров фильма после первого же прочтения.

«В сценарии Андрея Геласимова очень многие вещи, которые являются для нас обыденными и привычными, они наделены какими-то необычными свойствами и возможностями. Это фильм для взрослых, которые когда-то были детьми, и для детей, которые обязательно станут взрослыми», — поделился продюсер фильма Альберт Рябышев.

Главную роль в фильме исполняет десятилетний ребенок. Он и простой школьник, и космический пират в одном лице. Работать на съемочной площадке приходилось по 12 часов в день.

«У меня была первая главная роль в полном метре. Для меня это, конечно, была неожиданность, но я справился, мне понравилось. Сложно, но классно», — признался актер Борис Дейков.

Сразу несколько ролей в фильме сыграла и Софья Лебедева. В ее исполнении зрители увидят злодейку с другой планеты.

«Просто злодей интереснее. Мы же все внутри себя добрые, но почему человек стал злодеем? А я, как актер, очень люблю вызовы какие-то и разнообразные проявления себя», — рассказала она.

В фантастическом фильме невозможно обойтись без компьютерной графики. Ей занималась одна из лучших студий. Получилось не хуже, чем в голливудских фильмах. Удачно подобраны и настоящие локации.

Один из эпизодов фильма снимали в зале в Москвариуме. Локацию выбрали из-за ее красочности. По сюжету именно здесь находился один из порталов, который так был нужен пришельцам. Правда, съемки проводили либо поздно ночью, либо в специальные дни, когда здесь нет посетителей.

В итоге получился по-настоящему семейный фильм. В нем есть место экшену, юмору и любви. Возможность оценить кинокартину появилась и у зрителей фестиваля «Окно в Европу». В Выборге «Пиратами галактики Барракуды» закрывал недельные показы фильмов.

«Я в детстве, к сожалению, не очень любил кино, но именно фантастическое детское кино в детстве меня сильно цепляло. Я практически только его и смотрел. Мы нацелились сделать замечательный семейный фильм. И опасений, что он не получится, у нас не было», — отметил режиссер Антон Борматов.

В прокат фильм выйдет уже в следующий четверг — 22 августа.