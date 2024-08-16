Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетней Миланы
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Фото, видео: 5-tv.ru
У девочки — детский церебральный паралич. И ей срочно требуется операция.
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции Пятого канала «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю восьмилетней Миланы.
У девочки — детский церебральный паралич. Нужна операция стоимостью более одного миллиона рублей, иначе Милана не может ходить.
Благодаря вам, нашим зрителям, удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили два миллиона 550 тысяч 36 рублей. Спасибо вам большое.