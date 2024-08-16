Одни кочки да ямы: жители Петербурга требуют привести в порядок дворовые проезды

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Жители одного из микрорайонов Петербурга объединились для борьбы с плохими дорогами. Проезды между домами в ужасном состоянии и угрожают безопасности не только автомобилистов, но и пешеходов. Местные власти много лет только разводят руками, так что в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Что из этого вышло — знает корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

Евгению Юркину ремонтировать машину приходится часто. В таком дворе, говорит мужчина, даже опытный водитель не вырулит.

«Здесь, во-первых, очень узко, когда посмотрите на это все. Когда машины заставлены, здесь стоят, эти ямы не объехать. То есть я вынуждено… вот я заезжаю в них. А когда идет дождь, ты их не видишь», — говорит Евгений Юркин, местный житель.

Разбиваются не только машины. Вот мужчина на самокате едва не улетел под колеса автомобиля, попав колесом в яму.

Дорога вдоль этого дома как полоса препятствий. Здесь десятки ям. Есть маленькие, побольше и совсем глубокие, явно не нормативные. Вот, к примеру, изъян в асфальте. Измеряем! Примерно 12 сантиметров. А согласно ГОСТу, все, что глубже пяти и шире 60 сантиметров, подлежит оперативному ремонту.

Микрорайон построен восемь лет назад. И как уверяют, его жители, в идеальном состоянии. Проезды между многоэтажками были только в первый год. Затем пошли трещинами, а после совсем разрушились. Уже три года люди пытаются добиться ремонта. Дорога входит в границы Большой Охты. Жильцы говорят, обращались в муниципальную администрацию не раз.

«Они отвечают, что денег нет. Ремонта не будет, денег нет. Они говорят, что при наличии финансирования, возможно, работы проведут в 2027 году, но это не точно. Через три года, может быть…» — рассказывает местный житель Денис Пленкин.

Между тем восстанавливать проезды нужно уже сейчас. Проверка прокуратуры показала: участок аварийный.

«На указанном внутриквартальном проезде имеется разрушение асфальтового покрытия (выбоины, ямы), которое до настоящего времени не устранено, что создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью, имуществу неопределенного круга лиц», — сказано в отчете ведомства.

Еще в мае местная администрация получила предписание от контролирующих органов — восстановить дорогу, однако асфальтоукладчик в жилом комплексе так и не появился. Нет ответа от чиновников и на официальный запрос нашей телекомпании о сроках ремонта. Более того, в рабочее время на месте никого из сотрудников администрации не оказалось. И все же принять меры главе муниципального образования, скорее всего, придется. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием привести разбитый участок в порядок.