«Выжигают все»: боевые дроны громят позиции ВСУ под Харьковом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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В арсенале операторов беспилотников есть различные типы снарядов.

На хрьковском направлении позиции ВСУ успешно громят наши боевые дроны. Солидный арсенал снарядов и высокое мастерство операторов не дают противнику даже возможности перевести дух. Среди целей — укрепления, бронетехника, огневые точки врага. За ювелирной боевой работой наблюдал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Это недавно освобожденные территории Харьковской области. Под постоянный писк детектора БПЛА движемся на вездеходе-багги. Машина маневренная, в случае чего с нее можно быстро спрыгнуть. Заезжаем в лесопосадку.

Здесь уже проходит наша линия обороны и именно отсюда бойцы второй мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии поддерживают дальнейшее наступление на Купянск.

«Вот это череп, прибитый на дереве, дает понять, что здесь находится очень серьезное подразделение. У которого есть вот такой внушительный арсенал. Боеприпасы под все виды задач для подразделения FPV. Есть вот такие вот снаряды, от ручных пусковых гранатометов. Они разбираются, полностью начиняются поражающими элементами. Есть экземпляры, которые обращают на себя больше внимания. Вот такие термобарические снаряды. По сути, мини-версия „Солнцепека“. Если он попадает в блиндаж — внутри выжигает все в радиусе 300-400 метров», — говорит журналист.

У операторов ударных беспилотников отдыха сейчас нет. Только мы пришли — по рации передали новые координаты. Инженер запускает дрон.

Оператор из блиндажа им управляет. В какой-то момент картинка на мониторе начинает пропадать. Но дрон, практически не замечая, проходит этот участок и пикирует на цель.

В этой точке, где дрон взорвался, бойцы ВСУ хотели построить новые укрепления. Блиндажи — это дежурная цель. У пилотов ударных дронов группировки «Запад» есть задачи гораздо серьезнее.

«В основном идут у нас наступательные действия. Работаем по пехоте. Прикрываем своих. Обрабатываем пулеметные точки. Доты, блиндажи, минометы», — перечисляет старший пилот с позывным «Леший».

Тем более что арсенал недавно пополнился новыми боеприпасами.

«Вот эти серые, которые снизу лежат, это ОФБЧ. Осколочно-фугасная боевая часть. Это снаряд, используется в таких системах, как Ланцет», — говорит инженер расчета с позывным «Борода».

Благодаря слаженной работе операторов ударных дронов — пехотинцы группировки «Запад» постоянно продвигаются вперед, улучшая свои позиции.