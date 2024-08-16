Авербух заставил плакать только родившую ребенка Арзамасову

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Молодая жена-актриса подарила фигуристу второго малыша, на этот раз дочку.

Поклонники фигуриста Ильи Авербуха и его молодой жены-актрисы Елизаветы Арзамасовой плачут от умиления. У пары родилась дочь Лия, сестренка их трехлетнего сына Льва. Девочка появилась на свет 8 августа. На днях глава семейства забрал жену и малышку из роддома. Да не просто забрал, а устроил настоящее шоу, которым довел возлюбленную до слез. А уже за ней слезы потекли по щекам и у преданных фанатов.

Выписка совпала с днем рождения Левы — 14 августа. Авербух прибыл за дочкой и женой в компании сына и на коньках, поддержать его приехали старший наследник от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой Мартин и теща. Перед входом в клинику счастливый папа оборудовал искусственный каток, на котором исполнил несколько пируэтов со Львом на руках. Когда вышла Арзамасова, мальчик побежал к ней с букетом.

«Огромный сегодня был день в нашей семье! Трогательный до слез… Выписались с малышкой домой аккурат в Левушкин день рождения! Илюша, спасибо тебе за нежность и чудо! Спасибо за желание радовать и удивлять! Спасибо за незабываемое… Я и представить не могла, что ты так меня встретишь! Феерично! Невероятно! До неба благодарна за эти потрясающие эмоции! Это навсегда», — писала актриса в личном блоге.

После родов Арзамасова довольно долго оставалась в клинике, чем напугала поклонников. Когда она вышла на связь, первым делом успокоила их, сообщив, что чувствует себя хорошо. Наконец настал день выписки. Поплакав и обнявшись, воссоединившаяся семья сделала общее фото и отправилась домой — дальше принимать поздравления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой секрет таит в себе имя дочери Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой.