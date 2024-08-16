Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой вину переложили на бывшего главкома ВСУ.

Сегодня стало понятно, зачем накануне Германия объявила в розыск одного из предполагаемых участников теракта на газопроводах «Северный поток». В сеть просочились его данные и вот меньше чем за сутки американские журналисты из The Wall Street Journal провели свое расследование и выдали слаженную версию о том — «кто», «зачем» и «как» спланировал этот подрыв.

Оказывается, во всем виноват Киев и немножко Варшава. Придумали все пьяные украинские патриоты, за 300 тысяч долларов организовал все Залужный, наняв первых попавшихся дайверов-любителей, с логистикой как раз помогли поляки. На этом дело, якобы, можно закрывать.

«Атака такого масштаба — достаточная причина, чтобы задействовать положение о коллективной обороне НАТО, но наша критически важная инфраструктура была взорвана страной, которую мы поддерживаем массовыми поставками оружия и миллиардами наличных», — говорится в статье.

Цель таких заявлений ясна — выгородить Вашингтон. Но вруны заигрались. Трубы они называют своими, Киев — террористом. А пострадают в итоге, как это ни странно, Варшава и Берлин. Вот, что говорит, оценивая участие в этой операции поляков, бывший глава разведки ФРГ.

«Польша не заинтересована в успехе расследования, и это, конечно, связано с тем, что Польша активно участвовала в подготовке нападения на „Северные потоки“. Я говорил с экспертами из компаний-операторов, и они оценивают нанесенный ущерб в 20-30 миллиардов евро. Это огромные потери в результате государственного терроризма. И я ожидаю от правительства Германии, что оно вместе с компаниями-операторами потребует возмещения этих огромных потерь», — заявил Аугуст Ханнинг, президент федеральной разведывательной службы Германии в 1998−2005 годах.

Денежные вопросы между Польшей и Германией очень болезненные. От немцев до сих пор, например, требуют репараций за преступления Второй мировой войны. А тут поляки участвуют в подрыве газопровода, который обрушивает всю германскую экономику. Как они будут разбираться между собой — не понятно. Но это Вашингтон не интересует, ведь американцы, получается, здесь ни при чем.