«Очень смешная пара»: дочь Ивана Охлобыстина Варвара выходит замуж

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Избранник наследницы актера работает барбером.

Актер Иван Охлобыстин выдает замуж третью дочь — Варвару. Девушке 25 лет, ее избранником стал Максим Захаров, барбер. По словам будущего тестя, один из лучших в стране или даже в мире. Свадьба должна состояться в сентябре. Это событие, судя по всему, радует знаменитого многодетного папу, о выборе наследницы он говорит с уважением и радостью, хоть и не упускает возможности над ней подшутить. Новостью поделился в интервью журналистам 7Дней.ru.

Как отметил Охлобыстин, в его доме все происходит «по классике», и дети создают собственные семьи и покидают гнездо в том порядке, в котором родились. Третья дочка третьей замуж и выходит. Она музыкант, а еще вместе с женихом девушка открыла собственный бизнес — мужские парикмахерские.

«Варька работает музыкальным редактором, она продолжает писать музыку. При этом у них с будущим супругом свой бизнес, они открыли какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Эта тема сейчас модная: он один из лучших барберов в России, да и в мире. У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо», — поделился Охлобыстин.

Варвара Охлобыстина и Максим Захаров готовятся к свадьбе. Telegram / Варвара Охлобыстина / t.me/varvar_oh

Актер подчеркнул, что отношения у молодых влюбленных теплые, легкие и радостные. Вместе они никогда не скучают и «всегда на позитиве». Такое случается, считает артист, когда встречаешь «своего человека» и действительно его любишь. Он рад за дочь и ее партнера, за то, как складывается их судьба.

Иван Охлобыстин женат на коллеге Оксане Арбузовой (в девичестве). Они встретились в 1995-м и уже через пару месяцев стали мужем и женой. В семье шестеро детей: четыре дочери — Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна, и два сына — Василий и Савва. Младшему Савве весной исполнилось 18 лет.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему распалась крепкая дружба звезд сериала «Интерны» Ивана Охлобыстина и Вадима Демчога.