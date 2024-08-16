В МИД РФ заявили об искажении роли России в учебниках истории Армении

Фото: © РИА Новости / Антон Уницын

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Недостоверную информацию нашли в пособиях для восьмого класса.

В МИД РФ обратили внимание на искажении роли России в новых учебниках по истории в Армении. Ведомство призвало власти страны не допустить распространение таких материалов в школах. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИДе выразили обеспокоенность по поводу искаженного изложения исторических событий для учащихся восьмых классов. В частности, в главе, провокационно озаглавленной «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», представлена неверная интерпретация событий, которые происходили на Южном Кавказе в конце XVIII — начале XIX века.

В МИД РФ также подчеркнули, что отрицание значительной роли Российской империи, СССР и современной России в формировании Армении противоречит общепринятым историческим фактам.

«Рассчитываем, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будут „смотреть сквозь пальцы“ на такого рода бесцеремонные попытки исказить наше общее прошлое», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большую часть школьной формы в России признали небезопасной.