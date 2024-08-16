Ульяновские артиллеристы уничтожили украинскую САУ под Каховкой. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы уничтожили украинскую САУ под Каховкой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВСУ теряют свои позиции на правом берегу Днепра.

Бойцы артиллерийского полка ульяновских десантников уничтожили САУ ВСУ на Каховском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские артиллеристы работают и днем и ночью. Действовать приходится оперативно.

«Время выхода на позиции для открытия огня составляет не более пяти минут. Уничтожаем все полученные вражеские цели. Это наша работа, это наш долг», — рассказал командир орудия с позывным «Сосна».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.