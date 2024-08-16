Продюсера Андрея Разина могут признать иноагентом и спонсором ВСУ

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

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Представители общественного движения «Ветераны России» просят Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить шоумена на возможные связи с иностранными организациями.

Музыкального продюсера Андрея Разина, в свое время прославившего группу «Ласковый май», могут признать иностранным агентом или, как минимум, начать проверку его связей с зарубежными организациями. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал звездный адвокат Сергей Жорин. Судьба шоумена всерьез беспокоит представителей общественного движения «Ветераны России», и у них есть все шансы добиться успеха в этом деле.

«Я не исключаю, что с учетом совокупности обстоятельств организация „Ветераны России“ может справиться с этой задачей и убедить Минюст в том, что необходимо внести данного гражданина в реестр иноагентов», — заявил Жорин.

Общественники обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК) и Министерство юстиции РФ с требованием проверить деятельность продюсера и выяснить, не занимается ли он финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Причина подозрений в следующем: после начала спецоперации по защите Донбасса Разин распродал всю недвижимость в России и переехал в США, откуда продолжил судиться с семьей покойного певца Юрия Шатунова за права на песни «Ласкового мая».

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов прежде публично сообщал, что продюсер напрямую угрожает родственникам умершего артиста, в том числе говорит вдове Светлане Шатуновой, что она может «очень сильно пострадать». Сейчас Разин скрывается от судебных приставов, так как оставил на родине около миллиона рублей долгов, в которые входят неоплаченные коммунальные счета и компенсация — ее по решению суда он должен возместить телеведущей Лере Кудрявцевой за клевету.

«Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни! Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там!» — возмущается Ильдар Резяпов.

Что касается прав на хиты «Ласкового мая», незадолго до смерти Юрий Шатунов добился судебного решения в свою пользу, так как еще в 2019 году он заключил с Сергеем Кузнецовым, автором песен, договор, по которому исключительные права на 23 композиции стали принадлежать ему.

Теперь они в качестве наследства перешли вдове, дочери и сыну исполнителя. Разин не согласен и готов продолжать бой. Вот только пока ни одного подтверждающего его правоту документа судьи не видели.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему проигравший суд Андрей Разин угрожает вдове Шатунова тюрьмой.