Дочь дедушки из Суджи, над которым издевались украинцы в касках, рассказала, как потеряла отца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Пенсионер ушел из квартиры, в которой его на время оставила Светлана.

Светлана Петренко, дочь пропавшего дедушки Александра Григорьева, который подвергался издевательствам со стороны боевика ВСУ, раскрыла подробности пропажи отца в беседе с 5-tv.ru.

Светлана рассказала, что она перевезла 74-летнего отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже после того, как ВСУ начали обстреливать Курскую область. После чего она сразу же уехала искать безопасное жилье для детей, планируя вернуться за папой.

Однако приехать за отцом на следующий день она уже не смогла — из-за напряженной обстановки в регионе в Суджу никого не пропускали.

«Я всю жизнь за ним ухаживала, и я не знаю, как так получилось. Такой рок судьбы. Мы просто не могли его забрать оттуда. Я не знаю, почему он ушел из квартиры», — со слезами на глазах рассказала Светлана.

Инцидент с пропавшим дедушкой произошел на окраине города некоторое время назад, но кадры с издевательствами появились в сети только 15 августа. На видео украинский боевик, одетый в форму с символикой СС, глумился над местным жителем, имитировал немецкий акцент и оскорблял пожилого мужчину.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области.