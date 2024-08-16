«Разделите с нами это счастье»: Кристина и Андрей Черкасовы ждут второго ребенка
Кристина и Андрей Черкасовы станут родителями во второй раз
Фото: Instagram* / kristi__cherkasova
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Срок беременности и дату родов блогеры пока оставляют в секрете.
Бывшие участники шоу «Дом−2» Кристина и Андрей Черкасовы готовятся стать родителями во второй раз. Об этом звезды сообщили в личных блогах в социальной сети.
«Разделите с нами это счастье. Мы ждем пополнения в нашей семье», — говорится в сообщении.
Кристина показала свой уже округлившийся живот. Срок беременности и дату родов блогеры пока оставляют в секрете.
Друзья супругов и поклонники стали поздравлять пару с радостным событием.
«Поздравляю вас! Какая замечательная новость»;
«Какая вы красивая с животиком»;
«Это — замечательная новость, это — настоящее чудо. Поздравляю с беременностью и от всей души желаю, чтобы твое интересное положение доставляло тебе массу прекрасных ощущений и удивительных эмоций», — написали подписчики.
Кристина и Андрей Черкасовы познакомились во время участия в шоу «Дом−2». В декабре 2018 года они узаконили свои отношения.
К слову, у пары растет сын Святослав. Мальчику четыре года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в семье актера Павла Прилучного произошло пополнение.
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