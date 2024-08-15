Пытались застукать: Дульцевы рассказали, как спецслужбы Словении проводили их захват

Обменянный Дульцев рассказал, как его с женой арестовали в Словении

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам Анны, арест был решением политического руководства страны.

Семья разведчиков Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию в результате масштабного обмена заключенными между РФ и рядом стран Запада, заявили, что их арест в Словении был инициирован властями страны. Об этом они сообщили в интервью для «Российской газеты».

По словам главы семейства, в их квартиру ворвались две группы спецслужб: через дверь и через окно.

«Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс», — рассказал Дульцев.

Однако, по его словам, ничего такого силовикам обнаружить не удалось, он просто работал за компьютером.

Супруга Дульцева убеждена, что время захвата было выбрано не случайно и согласовано с британскими коллегами и инициировано властями.

«Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны», — подчеркнула Анна.

Освобожденные супруги также подчеркнули, что ни минуты не сомневались в том, что Родина найдет способ спасти их.

Так и получилось — 1 августа в аэропорту Анкары Россия и ряд стран Запада обменялись заключенными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в каких условиях содержали обменянного Клюшина в СИЗО на Западе.