В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Он будет собираться не реже одного раза в неделю.

В Минобороны РФ создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

По его словам, в ведении Координационного совета будет находиться обеспечение ВС РФ необходимым вооружением, боевой техникой и прочими средствами для проведения операции по вытеснению вражеской армии с российской территории, координация действий войск, обеспечение инженерного обустройства указанных территорий, медицинская поддержка российских военных, а также помощь гражданским властям в эвакуации, информировании и защите мирного населения атакуемых регионов.

В состав Совета вошли профильные заместители Белоусова, руководители органов военного управления, представители Генштаба России, а также главы Курской, Брянской и Белгородской областей.

Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили боевую машину ВСУ Shield в Курской области при помощи «Ланцета».