День малинового варенья: история и традиции праздника

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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И как приготовить вкуснейшее лакомство всего из двух ингредиентов?

Кто сможет отказаться от пары ложечек малинового варенья с чаем? Конечно, это лакомство любимо всеми с детства, поэтому нет ничего удивительного в том, что в честь него даже придумали праздник. Подробнее об истории возникновения Дня малинового варенья и интересные факты о виновнике торжества — в материале 5-tv.ru.

История Дня малинового варенья

День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор же даты праздника неслучаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.

На самом деле традиция отмечать этот праздник появилась еще в прошлом веке, но закрепилась она в России только в 2015 году. Так, 16 августа на территории Российской империи праздновали Малинник, чтобы отметить завершение основного периода сбора ягоды.

Традиции Дня малинового варенья

В этот праздник принято проводить различные кулинарные мероприятия: мастер-классы, дегустации, соревнования среди кулинаров.

Зачастую заведения идут по такому пути: конкурс среди поваров, задача которых приготовить самое вкусное лакомство из малинового варенья, устраивают с участием зрителей. После интерактивного шоу посетители могут попробовать приготовленные блюда.

Однако отметить День малинового варенья можно гораздо проще и приятнее — собрать за ужином всю семью, накрыть шикарный стол, а главным ингредиентом для всех кулинарных шедевров сделать малиновое варенье. Так вам удастся потренировать и свои поварские навыки.

Простой рецепт малинового варенья

www.globallookpress.com / Annette Riedl

Подготовиться к празднику стоит заранее, чтобы варенье успело настояться в баночках. Его рецепт до нельзя прост: из ингредиентов понадобятся только килограмм свежих ягод и полтора килограмма сахара. Из такого количества продуктов у вас получится три баночки варенья.

Поместите ягоду в таз или миску. Мыть малину перед этим не надо;

Затем насыпьте в емкость сахар. Оставьте на 7-8 часов;

Поставьте миску на плиту, доведите до кипения, а затем уменьшите огонь. Потомите варенье около 15 минут;

Готовое блюдо необходимо залить в стерилизованные баночки, накрыть крышками, а потом закатать;

Дождитесь, пока варенье остынет, и наслаждайтесь!

Интересные факты ко Дню малинового варенья

В малиновом варенье очень много полезных элементов: оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств); сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица); содержит много меди (то есть практически является антидепрессантом) и железа (что способствует улучшению кроветворения), а еще, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка.

Малиновое варенье можно использовать в качестве ухода за кожей. Нанесите десерт на очищенную кожу лица, отдохните пару минут, а затем смойте варенье водой. Такая маска заметно смягчит кожу.

Мало кто знает, но малина бывает не только розоватого цвета, но еще и желтого, фиолетового и даже черного. Из таких плодов также готовят варенье.

В прошлом малиновое варенье употребляли не только в качестве лакомства. Считалось, что этот десерт отлично лечит больное горло.

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