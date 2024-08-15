Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным ведомства, экипаж успел катапультироваться. Никто не пострадал.
Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что летевший из Индии в США пассажирский самолет, в котором в ходе полета сработал датчик задымления, благополучно приземлился в аэропорту Красноярска.