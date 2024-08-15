Умерла последняя «ночная ведьма», летчица Галина Брок-Бельцова

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Ей могло бы исполниться 100 лет.

Ушла из жизни штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщили в Союзе женщин летных специальностей «Авиатриса».

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125 авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата. Галина Павловна яркий пример для нас всех. Будем помнить всегда. А значит ее полет продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы Союза.

Брок-Бельцова родилась 12 февраля 1925 года. В следующем году ей могло бы исполниться 100 лет.

Как рассказывала сама летчица, в 1941 году, когда немцы активными темпами шли на Москву, она вместе со всем классом пришла в райком комсомола и заявила, что хочет защищать столицу. Так 16-летняя школьница попала в Московское Краснознаменское авиационное училище связи, которое готовило радистов.

Во время войны немцы называли летчиц 125-го авиационного полка, в котором служила Брок-Бельцова, «ночными ведьмами». Галина Павловна была последней представительницей этого героического подразделения, все ее сослуживцы уже скончались.

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