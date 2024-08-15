Артист Юрий Федосеев насмерть разбился в ДТП в Бурятии

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Ему было всего 43 года.

В автокатастрофе погиб заслуженный работник культуры Бурятии, руководитель казачьего ансамбля «Черемушки», композитор и поэт Юрий Федосеев. Ему было всего 43 года. О трагедии сообщили на официальном сайте министерства культуры по республике.

«Юрий Михайлович Федосеев сочинял музыку, обладал природным красивым голосом, писал стихи, собирал фольклорный материал», — говорится в некрологе.

В министерстве подчеркнули, что коллектив «Черемушки», которым руководил Федосеев, неоднократно становился победителем на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Трагическое ДТП произошло в Джидинском районе Бурятии 12 августа. Автомобиль, за рулем которого был Федосеев, вылетел с трассы и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

Юрий Федосеев родился в 1980 году в семье потомственных казаков в селе Петропавловка. В 2007 году он стал хормейстером народного фольклорного ансамбля «Черемушки».

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