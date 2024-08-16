«Пора уяснить»: Патрушев заявил о превосходстве России в Арктике

Фото: © РИА Новости / Илья Тимин

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При этом Москва по-прежнему придерживается концепции мирного развития региона.

Развитие России в арктическом регионе будет находиться в ведении Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике при Морской коллегии. Об этом сообщил ее председатель, помощник президента Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Россия — приверженец мирного развития Арктики. При этом странам Запада пора уяснить, что по своему арктическому потенциалу (как военному, так и гражданскому) Россия намного опережает не только США, но и все арктические государства вместе взятые», — отметил Патрушев.

По его словам, основное внимание Совет уделит развитию Северного морского пути. Его планируют превратить в круглогодичный безопасный маршрут транспортной коммуникации. Патрушев подчеркнул, что Севморпуть — это национальная транспортная магистраль России.

В Морской коллегии также будут обсуждать вопросы социально-экономического развития региона: освоение природных ресурсов и создание условий для деятельности российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний.

Полный текст интервью Николая Патрушева читайте на сайте «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию России.