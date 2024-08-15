Уже живут вместе? Отношения Бородиной и Сердюкова вышли на новый уровень
Ксения Бородина подтвердила, что живет вместе с Николаем Сердюковым
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Поклонники давно подозревали, что ведущая съехалась с новым бойфрендом.
Телеведущая Ксения Бородина подтвердила, что живут под одной крышей с новым возлюбленным — блогером Николаем Сердюковым.
В своих социальных сетях знаменитость показала, как они с избранником выезжают утром в аэропорт (пара отправилась на свадьбу к блогеру Никите Серову, которая пройдет на Алтае). Глядя, как Сердюков идет к автомобилю с внушительным багажом, Бородина отметила: «Просто он живет с блогером».
Ксения также подчеркнула, что для нее Алтай — место силы. Кстати, именно там она познакомилась с Сердюковым. А еще ведущая анонсировала рассказ о том, как начинались их отношения с Николаем.
Она добавила, что в последней поездке на Алтай загадала быть счастливой у знаменитого камня Рериха.
Отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу телеведущая не показывала лица бойфренда, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность незнакомца.
Как выяснилось потом, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной и не имеет собственной недвижимости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый бойфренд Бородиной дал ей прозвище.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ