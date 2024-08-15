Уже живут вместе? Отношения Бородиной и Сердюкова вышли на новый уровень

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

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Поклонники давно подозревали, что ведущая съехалась с новым бойфрендом.

Телеведущая Ксения Бородина подтвердила, что живут под одной крышей с новым возлюбленным — блогером Николаем Сердюковым.

В своих социальных сетях знаменитость показала, как они с избранником выезжают утром в аэропорт (пара отправилась на свадьбу к блогеру Никите Серову, которая пройдет на Алтае). Глядя, как Сердюков идет к автомобилю с внушительным багажом, Бородина отметила: «Просто он живет с блогером».

Ксения также подчеркнула, что для нее Алтай — место силы. Кстати, именно там она познакомилась с Сердюковым. А еще ведущая анонсировала рассказ о том, как начинались их отношения с Николаем.

Она добавила, что в последней поездке на Алтай загадала быть счастливой у знаменитого камня Рериха.

Отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу телеведущая не показывала лица бойфренда, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность незнакомца.

Как выяснилось потом, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной и не имеет собственной недвижимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый бойфренд Бородиной дал ей прозвище.

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