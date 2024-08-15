«Интимный ужин»: Джордж Клуни выставил встречу с собой на аукцион

Джордж Клуни выставил на аукцион интимный ужин с собой

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

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Сколько стоит уединиться со звездой фильма «11 друзей Оушена»?

Американский актер Джордж Клуни выставил на продажу «интимный ужин» с собой. Об этом сообщает Daily Mail. Поторговаться за приятный вечер со звездой фильма «11 друзей Оушена» можно до 20 августа.

В публикации отмечается, что цена лота стремительно растет: с начальных 11 тысяч долларов она взлетела до 32 тысяч — и это, похоже, не предел. Вечер обещает быть незабываемым: коктейль, тет-а-тет с актером, а затем более масштабное мероприятие с участием двух десятков других людей.

Все средства, собранные в ходе аукциона, направятся в фонд правосудия Клуни, который защищает права человека по всему миру.

Детали вечера держатся в секрете, но известно, что количество гостей ограничено. А организаторы обещают им «поистине волшебные воспоминания».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джордж Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России.