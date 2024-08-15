«Сегодня Паша стал отцом»: в семье Прилучного произошло пополнение

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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О радостном событии сообщила супруга актера Зепюр Брутян.

Актер Павел Прилучный стал крестным отцом. Об этом сообщила его жена Зепюр Брутян в своем личном блоге в социальной сети.

«Сегодня Паша стал крестным отцом», — отметила актриса.

По словам супруги звезды сериала «Мажор», Прилучный стал крестным отцом ребенка его близких друзей. Сегодня семья поехала в храм, где прошло таинство.

К слову, у самого Прилучного трое детей. Двое старших — Тимофей и Мия — от брака с бывшей супругой Агатой Муцениеце. А третий — сын Микаэль. Его год назад родила Брутян.

Между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце уже длительное время идут судебные разбирательства. Бывшие супруги не могут договориться об алиментах на детей. Актер все время старается минимизировать затраты на отпрысков, что категорически не устраивает его экс-жену. В августе должен состояться очередной суд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что женатый актер Павел Прилучный пытался поцеловать актрису Марию Горбань.