Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Глава Минобороны выступил на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Генеральный штаб армии России разработал план с дополнительными мерами для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и жителей Курской, Брянской и Белгородской областей. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Министр выступил на совещании по вопросам обеспечения безопасности в приграничных регионах России. В ходе него был представлен план Генштаба.

«Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач», — сказал Белоусов.

Он также заявил, что будет лично контролировать реализацию данного плана с дополнительными мерами обеспечения безопасности в приграничных субъектах России.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска России восстановили контроль над селом Крупец в Курской области.