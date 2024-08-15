МВД опубликовало видео с задержанной по делу Долиной курьером

Женщина-курьер по делу Долиной утверждает, что не знала об участии в махинации

Фото: © РИА Новости / Komsomolskaya Pravda

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Какие показания дала женщина?

МВД России опубликовало видео с задержанной 53-летней женщиной-курьером, подозревающейся в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении певицы Ларисы Долиной. Ролик был опубликован в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирины Волк.

«Предварительное расследование резонансного уголовного дела, которое возбуждено по статье 159 УК РФ, продолжается», — написала Ирина Волк.

Женщина была задержана правоохранителями в течение суток после обращения в полицию заявительницы. Известно, что курьер забрала у потерпевшей артистки часть денежных средств и перевела их мошенникам.

По словам самой задержанной, она тоже является жертвой мошенников. Курьер утверждает, что совершенно не подозревала о том, что участвует в какой-то преступной махинации и считала, что всего лишь выполняет услугу.

История с обманом певицы Ларисой Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.

Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.

Как уточнили в росийском МВД, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера, которым и оказалась теперь арестованная Цырульникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о курьере по делу Долиной. Подозреваемая ранее участвовала в мошеннической схеме с разводом пожилой женщины.