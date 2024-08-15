Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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За сутки вражеская армия потеряла до 340 боевиков в российском регионе.

Российская группировка «Север» восстановила контроль над селом Крупец Рыльского района Курской области. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

ВС РФ отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Кремяное.

Ударами авиации и беспилотных летательных аппаратов бойцы российской армии пресекли прорыв противника в районах населенных пунктов Варваровка, Сафоновка, Шептуховка, Каучук, Алексеевское и Матвеевка. Также были нанесены удары по скоплению живой силы и техники ВСУ, включая уничтожение колонны из 15-титопливозаправщиков в районе города Лубны Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За все время армия Украины потеряла до 2640 боевиков, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы России продолжают ликвидацию формирований ВСУ в Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинское командование перебрасывает резервы со всех направлений в Курскую область.