Путевка в никуда: турагент из Москвы обманула россиян на 10 миллионов рублей

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Компания предпринимательницы взяла предоплату за туры, но по итогу никакого путешествия у клиентов не состоялось.

Десятки человек, собиравшихся в отпуск, пролетели совсем не в том направлении, которое заказывали. Турфирма собрала предоплату, а приятная поездка так и не состоялась — ущерб оценили в десятки миллионов рублей.

Получится ли у клиентов вернуть деньги — разбирался корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Обманутые клиенты штурмуют офис туристического агентства, но вместо менеджеров их встречают закрытые двери и уставший охранник.

Суммарно — десять миллионов. Столько, по предварительным подсчетам, потеряли люди, которые обратились в турфирму за путевками на курорт. Летний отпуск Алексей Мозалев хотел провести с семьей на побережье Турции. Туроператор обещал отдых по системе «все включено», комфортный трансфер и пятизвездочный отель. Предоплату в почти 300 тысяч рублей мужчина перевел сразу.

«Мы потеряли 260 тысяч рублей кредитных денег, которые взяли, чтобы отвезти семью, детей на море отдохнуть на неделю, но, к сожалению, эти деньги у нас украла Ермошкина», — говорит пострадавший Алексей Мозалев.

Юлия Ермошкина — владелица агентства, от которого сейчас осталось только название. По словам клиентов, предпринимательница связалась с ними прямо перед началом сезона отпусков, предложила выгодные условия и обещала лучший отдых. Причин не доверять ее словам — не было.

«Все ее продажи, вся ее клиентская база, она идет с прошлых ее наработок. Так как она работала более 15 лет, работала с разными организациями, ведомствами. Оттуда она людей продолжает обманывать», — рассказал пострадавший Игорь Ерастов.

Горячие пески Таиланда, за которые Игорь Ерастов отдал почти 600 тысяч рублей, превратились в пыль, которую предпринимательница пускала в глаза каждому своему клиенту.

«За 12 часов до вылета она совершенно в грубой форме заявляет, что деньги, которые она от нас получила, она вернуть не может. Так же, как и предоставить документы, которые подтверждают факт оплаты, из-за чего я сделал вывод, что деньги она своровала», — сказал пострадавший Алексей Мозалев.

Судя по соцсетям, себе Ермошкина в красивом отдыхе не отказывает. Хотя все обвинения в свой адрес Юлия Ермошкина категорически отрицает, бизнес-леди рассказывает, что обязательно закроет многомиллионные долги перед клиентами. Просто сейчас компания якобы никак не может восстановиться после ковидных ограничений.

Журналисты попытались провести контрольную закупку, однако Ермошкина честно сказала, что временно не работает и порекомендовала обратиться в другие турфирмы.

«Давайте первое, людям не нужно беспокоиться — это миллион процентов. Я никуда ни от кого не скрываюсь — это второй момент. Просто люди придумывают того, чего нету. Действительно, в компании были проблемы, и я их решаю. Почему я сейчас и сказала, что я отказываюсь сейчас, потому что, пока я не решу вопросы, я больше не могу этим заниматься, потому что есть ряд моментов, которые нужно решить», — заявила предпринимательница Юлия Ермошкина.

Однако процесс «решения вопросов» слишком затянулся, говорят ее клиенты. Поэтому вместо прогулок по пляжу они ограничились визитом в полицию и написали коллективное заявление.

Теперь стражам порядка предстоит установить, говорит ли Юлия Ермошкина правду. Если нет, то велика вероятность возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве.