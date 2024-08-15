Офис Зеленского: Украина не причастна к терактам на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Прежде СМИ писали, что Зеленский лично одобрил операцию по диверсиям на газопроводах.

Украина не могла быть причастна к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку якобы не обладала необходимыми техническими и финансовыми возможностями. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк в ответ на обвинения о том, что Киев организовал теракт на трубопроводах.

«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов», — сказал он в беседе с Reuters.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале Дания остановила расследования взрывов на СП. Местная полиция заявила, что для возбуждения уголовного дела оснований не нашлось.

В июле Швеция прекратила расследование дела о взрывах на газопроводах. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарубежные СМИ уличили президента* Украины Владимира Зеленского в личном одобрении операции по диверсиям на «Северных потоках». Причем все договоренности не были зафиксированы на бумажных носителях, потому что обсуждались устно.

К слову, стоимость операции составила порядка 300 тысяч долларов. Об обстоятельствах подрывов, что было после диверсий, а также кто является первым подозреваемых в терактах на «Северных потоках» читайте в материале 5-tv.ru.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.