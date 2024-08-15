Росгвардия усилила обеспечение безопасности в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Какие задачи выполняют военнослужащие?

Подразделения Росгвардии продолжают выполнять задачи по пресечению угрозы терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В регионах работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты БПЛА Росгвардии, авиация, а также инженерно-саперные подразделения», — говорится в сообщении.

Известно, что росгвардейцы в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей Курской области, а также совместно с полицией обеспечивают охрану имущества граждан в эвакуированных районах.

Ежедневно проводятся мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, осуществляется усиленный контроль за оборотом оружия. Росгвардейцы также обеспечивают повышенных меры охраны Курской атомной электростанции (АЭС) и транспортных узлов.

Кроме того, сотрудники спецподразделений обеспечивают безопасность на автодорогах и транспортных узлах, при необходимости оказывают помощь водителям и пассажирам транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru писал, что отряды Росгвардии ликвидируют боевиков ВСУ в Курской области.