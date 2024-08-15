Ради будущего детей: семья из США переехала жить в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene

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По словам американцев, здесь безопаснее, а уровень образования выше.

Многодетная семья сбежала из США и получила временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Они придерживаются христианского мировоззрения, у них трое детей. Желание переехать в Россию для постоянного проживания возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования», — указала Волк.

По ее словам, Хэеры приняли решение о переезде в Россию, потому что опасались за будущее своих детей.

«Я чувствую себя так, будто мою семью поместили на спасательный ковчег, где мы в безопасности», — заявил глава семейства. Он также поблагодарил Россию за возможность переехать сюда жить.

В будущем американцы рассчитывают получить российские гражданство. Они убеждены, что здесь безопаснее, уровень образования выше, а многодетным семьям оказывается поддержка от государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начнут лишать приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет.