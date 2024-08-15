Не любовь, а зависимость: можно ли назвать вас кофеманом?

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Иногда эта грань может быть очень тонкой.

Если вы чувствуете, что не можете нормально функционировать без кофе в течение дня, то у вас зависимость. Об этом рассказала Lenta.ru диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

По словам эксперта, если употребление кофе для вас является просто ежедневным ритуалом — это привычка, но не зависимость. Например, во время утреннего завтрака или перерыва с коллегами.

«Человек начинает ассоциировать кофе с определенными положительными аспектами своей жизни, такими как отдых, сосредоточенность или общение. Так вырабатывается привычка», — говорит специалист.

Кроме того, обычный любитель кофейных напитков предпочитает пить их в определенное время дня, но если он пропустит ритуал, то переживет это без тяжелых последствий.

«При этом он наслаждается вкусом и ароматом кофе, но это не является критически важным для его самочувствия», — пояснила диетолог.

Если же человек уже зависим, то он все время чувствует острую необходимость в этом напитке.

«Человек чувствует, что не может нормально функционировать без кофе, особенно в утренние часы или в течение дня», — уточнила она.

При этом если человек пропустит чашечку кофе, то у него могут наблюдаться такие неприятные симптомы: головная боль, раздражительность, усталость, плохое настроение и снижение концентрации.

Помимо этого, со временем страдающий от кофейной зависимости человек может желать каждый раз увеличивать свою дневную дозу, чтобы достичь того же эффекта бодрости или повышения настроения.

Также такой человек будет все время думать о том, как выпьет следующую чашечку этого бодрящего ароматного напитка.

«Человек часто думает о том, когда он сможет выпить следующую чашку кофе, что свидетельствует о зависимости», — подытожила доктор.

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