Любовный треугольник: в Челябинской области мужчине сломали колени из-за женщины

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На местного жителя напали трое неизвестных людей с молотком.

В городе Златоуст Челябинской области на местного жителя напали трое неизвестных с молотком. Они избили его и сломали коленные чашечки. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Известно, что все участники инцидента уже задержаны. Инцидент, по словам источника агентства, произошел из-за любви — двое мужчин питали чувства к одной женщине, один из них не мог смириться в итоге с этой ситуацией.

«Она сделала выбор в пользу одного из них. Тогда во втором взыграла ревность. Вместе с друзьями он подкараулил оппонента в подъезде и избил его молотком», — рассказал источник в беседе с журналистами.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили агентству, что нападавшими оказались местные жители Златоуста 1990, 1994, 1983 годов рождения.

Сейчас идет доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист с ножом напал на пассажира в Москве. По факту произошедшего полиция проводит проверку.