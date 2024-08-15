Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Киевский режим продолжает терроризировать мирное население региона.

Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главная тема на повестке — напряженная ситуация в Белгородской области.

Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что из-за террористических атак со стороны Украины в регионе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. А самое главное и, к сожалению, непоправимое — погибли и пострадали мирные жители.

Сейчас населению оказывается всесторонняя помощь, однако Белгородская область уже не может самостоятельно справиться с последствиями после атак.

«В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — отметил Куренков.

Он подчеркнул, что нужно постоянно контролировать вопросы жизнеобеспечения пострадавших граждан. Цены на продукты и товары первой необходимости не должны необоснованно повышаться.

Глава МЧС РФ отметил, что пострадавшие жители региона получают единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области обстрелы фиксируются уже каждый день.