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Немецкие следователи уже вычислили первого подозреваемого, а также узнали про решение главы Украины по операции. Однако почему это происходит только сейчас? Ответ дали в МИД России.

Бизнесмены профинансировали операцию по проведению терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а президент* Украины Владимир Зеленский лично дал «добро» на ее проведение. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Принимавший участие в операции офицер и еще три человека, знакомых с ней, рассказали, что Зеленский первоначально одобрил план. Однако позднее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США узнало о решении украинского лидера и попросило его отменить операцию. Тогда Зеленский приказал прекратить ее выполнение.

Операцией руководил действовавший в тот момент главком ВСУ Валерий Залужный. Он, вопреки приказу Зеленского, продолжил действовать. Диверсия была совершена ночью 26 сентября 2022 года.

В МИД России тем временем прокомментировали информацию газеты, указав на то, что Запад пытается снять с себя ответственность, проводя расследование сейчас, спустя два года после терактов на «Северных потоках».

«Задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на «Северных потоках», — сказала в беседе с 5-tv.ru официальный представитель МИД Мария Захарова.

Обстоятельства подрывов на «Северных потоках»

Стоимость подрывов трубопроводов составила порядка 300 тысяч долларов. Участие в терактах приняли шесть человек, которые вышли в Балтийске море на арендованной яхте. Среди исполнителей была женщина, чтобы создать иллюзию о веселой прогулке друзей.

Как проводилась диверсия — рассказали газете четверо высокопоставленных украинских чиновников в сфере обороны и безопасности, которые либо участвовали в заговоре, либо знали о нем. Часть их истории подтверждает расследование диверсии, которое полиция Германии вела почти два года. Правоохранители смогли получить доказательства. При этом Залужный заявил, что ничего не знает об операции на «Северных потоках», а предположения об обратном — провокация.

Чиновники рассказали, что Зеленский одобрил операцию за несколько дней. Все договоренности не были зафиксированы на бумажных носителях, потому что обсуждались устно.

Один из исполнителей — полковник Роман Червинский, экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Сейчас в Незалежной он находится под судом, но обвиняется по делу, не имеющему отношение к «Северным потокам». В июле Червинского освободили под залог. Комментировать дело газопроводов отказывается, ссылаясь на то, что не имеет права говорить об этом.

Червинский вместе с диверсантами изучил более ранний, тщательно разработанный план подрыва, который составила украинская разведка и западные эксперты после начала СВО. Однако идея оказалась слишком дорогая и сложная, поэтому было решено использовать небольшой парусник и команду из шести человек.

Шкипер взял краткосрочный отпуск из своего подразделения, командование об этом не знало. Как рассказали очевидцы яхт, находящихся в Сандхамне, арендованная для операции «Андромеда» была единственным судном, на мачте которого был поднят флаг Украины.

Что было после диверсий на «Северных потоках»?

В октябре 2022 года секретная служба Германии получила вторую наводку об украинском заговоре от ЦРУ, снова передавшей доклад голландской военной разведке MIVD. Также в ходе расследования немецкие детективы смогли найти на «Андромеде» следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК диверсантов, которые в спешке не отмыли яхту.

Следователям удалось установить номера мобильных диверсантов и спутникового телефона Iridium. Так был восстановлен маршрут судна, швартовавшегося в Германии, Дании, Швеции и Польше. После этого власти США через суд получили от Google электронные письма украинского бизнесмена, арендовавшего «Андромеду». Согласно им, предприниматель связывался с фирмами по аренде лодок в Швеции и Германии. Общался он с ними начиная с середины мая 2022 года. Письма в дальнейшем были переданы ФРГ.

Первый подозреваемый в терактах на «Северных потоках»

В июне 2024 года генпрокуратура Германии выдала первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу Владимира З., который подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше. Однако польские власти отказались арестовывать украинца, и недавно мужчина скрылся.

Причем о нежелании Польши помогать Германии в расследовании стало понятно еще в 2022 году. Тогда польские чиновники отказались передавать записи видеокамер, которые находятся в порту. В текущем году они заявили, что кадры были уничтожены после отплытия «Андромеды». Так, польское агентство внутренней безопасности ABW в беседе с газетой завило, что записей из порта не существует.

Кроме того, знакомые с расследованием источники рассказали, что теперь правоохранители Германии сосредоточились на Валерии Залужном и его помощниках. Правда, доказательств у них нет.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале Дания остановила расследования взрывов на СП. Местная полиция заявила, что для возбуждения уголовного дела оснований не нашлось.

В июле Швеция прекратила расследование дела о взрывах на газопроводах. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Им оказался некий гражданин Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.