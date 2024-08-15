Чудо на кукурузном поле: как живут пассажиры Airbus A321 спустя 5 лет после аварийной посадки

Фото: © РИА Новости

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Лайнер чуть не разбился 15 августа 2019 года, но пилотам чудом удалось посадить самолет на брюхо. Как это было?

Ровно пять лет назад 233 человека получили от судьбы невероятный подарок. В жизни каждого из них появился второй день рождения, и даже повседневные, казалось бы, самые скучные будни приобрели ценность.

Ровно пять лет назад, 15 августа 2019 года, из Москвы в Симферополь вылетел лайнер Airbus A321 компании «Уральские авиалинии». Только вот добраться до места назначения в тот день не удалось — самолет чудом не потерпел крушение, но экипажу удалось совершить аварийную посадку в кукурузном поле.

Некоторые пассажиры и члены экипажа получили небольшие ранения, однако, к большому счастью, никто не погиб. Знаменательную дату они, безусловно, вспоминают до сих пор. О судьбе выживших рассказал портал E1.RU — журналисты пообщалось с людьми, чьи жизни пять лет назад изменилась навсегда.

Об аварии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Airbus A321, эксплуатирующийся около 16 лет, утром 15 августа 2019-го вылетел из аэропорта Жуковский. Совсем ничего не предвещало беды — подходящая погода благоволила, экипаж был опытным.

Только вот предугадать случившееся было невозможно. Спустя пару секунд после вылета самолет по ужасной случайности столкнулся со стаей чаек — птицы попали в воздухозаборники двигателей авиалайнера. Сперва совсем заглох левый мотор, но не прошло и больше минуты, как начал отказывать второй.

Высота самолета стала постепенно снижаться. Казалось бы, что ужасной катастрофы просто не избежать — перед глазами всех пассажиров и членов экипажа стремительно промелькнула жизнь. И все же пилотам удалось благополучно совершить аварийную посадку в кукурузном поле.

Перед приземлением самолета было принято решение окончательно отключить второй, еле работающий двигатель, а также не выпускать шасси. По словам специалистов, подобные действия в той ситуации являлись единственными верными. Примечательно, что кукуруза, высаженная в поле, сильно помогла, обеспечив «скольжение» самолета без искрения, благодаря чему воздушное судно не загорелось.

Так, лайнер благополучно приземлился в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Подмосковья, недалеко от Жуковского. После посадки члены экипажа произвели эвакуацию пассажиров, а экстренные службы срочно выехали к авиалайнеру.

«Дане за что?»

В Симферополь вместе с девятилетним внуком Даней летели супруги Балашовы — Светлана и Игорь. Родители ребенка не в первый раз отпускали его на море с бабушкой и дедушкой. Казалось бы, что все обыденно, однако Игорь Балашов сегодня вспоминает, как судьба подавала ему знаки. Так, например, по дороге в аэропорт семья попала в ужасную грозу — со всех сторон били молнии и лил проливной дождь. Предчувствие было нехорошее.

«А накануне моя внучка и внук (младшие брат и сестра Дани — Прим. ред.) разговаривали между собой на каком-то птичьем языке. Дочь сняла это на видео. Если выключить картинку, а слушать только звук, кажется, что кричат чайки. Один раз в жизни они так разговаривали между собой, и именно накануне полета. Для меня это просто нонсенс такой, шок», — поделился пассажир Airbus A321.

Мужчина никогда не боялся летать, однако после случившегося немного «задумался». И все же пришлось взять волю в кулак и отправиться на последующий после трагедии рейс. Любимый внук искреннее хотел на море и был готов к моральному испытанию, которое в итоге с успехом осилил.

«У меня билась одна мысль: „Дане за что? У него ведь вся жизнь впереди“. В голове эта фраза, наверное, так и будет у меня всегда оставаться. До сих пор, когда вспоминаю, мурашки по коже бегут», — сказал собеседник издания.

Игорь Балашов признался, что у выживших есть чат, в котором они общаются. Кроме того, они встречаются в каждую годовщину аварийной посадки, и даже ездят на знаменательное кукурузное поле.

Сегодня Даня уже перешел в восьмой класс — юноша увлекается футболом и ходит в театральную студию. А у супругов Балашовых на свет появилась еще одна внучка.

«Критерий, по которому измеряешь свою жизнь»

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Игорь Карнаухов находился в самолете со своей любимой женой Жанной. По его словам, нет ни одного дня, чтобы он не прокручивал страшные 93 секунды, которые могли стать последними в его жизни.

«Понимаю людей, которые теперь боятся летать. Я попадал и в аварию на автомобиле, и в поезде чуть не погиб, в море не рискую выходить», — признался Игорь.

Однако супруги вошли в число тех, кто осмелился полететь на следующий день и не изменять собственных планов. По словам Карнаухова, они решили пресечь страх и будущую возможную фобию на корню. Конечно, страшилась пара во время полета каждого звука, но все же добрались они в сохранности.

«Иногда ситуация какая-то случается, и ты думаешь: а что было бы, если бы все закончилось печально? Нас могло бы и не быть! Ничего бы не было! А мы вот — живем. И пусть даже какая-то трудность, да мы ее преодолеем. Неужели труднее ничего не было? Да было. Критерий появился еще один, по которому измеряешь свою жизнь», — объяснил мужчина.

«Надо просто взять и начать жить»

Борис Швайгер приобрел билет на самолет Airbus A321 по ошибке — вылетать он должен был с друзьями вечером, однако из-за невнимательности выбрал утренний рейс.

«Я посмотрел в иллюминатор и увидел огонь, высота не набиралась. Посмотрел вокруг, все молчат, все напряглись. Ну я тоже напрягся», — вспомнил собеседник издания.

Как признавался пассажир, у него до аварии были напряженные отношения с мамой. Примерно за год до инцидента он совсем рассорился с родительницей и чуть ли не пресек общение с драгоценным человеком. Однако, узнав о трагедии, женщина связалась с сыном и предложила забыть старые обиды — они все остались в кукурузном поле.

«Я понял, что не бывает никаких вторых шансов. Надо просто взять и начать жить», — считает Швайгер.

Сегодня Игорь с удовольствием общается с мамой, а также воспитывает мальчика — мужчина женился и стал отцом. Заботливая бабушка помогает с внуком и души не чает в маленьком мальчике, а также в заново обретенном сыне.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Но конечно, изменилась не только жизнь пассажиров. Легендарный экипаж также отмечает памятную дату и помнит «чудо в кукурузном поле».

Командир воздушного судна Дамир Юсупов до сих пор работает в авиации, как и почти все члены экипажа. Только вот имя и фамилию перед полетом он больше не говорит. Возможно, чтобы не пугать пассажиров или не привлекать лишнего внимания — летчик стал очень популярен.

«Я говорю всю информацию пассажирам: „Вас приветствует командир корабля“. О полете, о пролетаемой местности — всю информацию предоставляю. Но просто фразу, где фамилия, имя, отчество, — я ее не называю, я ее опускаю. Это звучит плавно и незаметно», — поделился Герой России.

Много времени Дамир Юсупов сегодня уделяет семье, а также активно занимается общественной деятельностью.

Второй пилот Георгий Мурзин тоже продолжает летать, но не забывает про личную жизнь — он успел жениться. Впрочем, почти все сотрудники авиалайнера всерьез занялись семьей.

Так, старший бортпроводник самолета Дмитрий Ивлицкий ждет рождения дочки. Стоит отметить, что его фраза стала знаменитой и дала название фильму, основанному на удивительной истории.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», — сказал пассажирам во время эвакуации Ивлицкий.

А вот бортпроводница Яна Ягодина заняла новую должность — она стала старшим бортпроводником-инструктором бизнес-отряда.

«В бизнес-отряде повышен акцент на сервис в работе, так как обучаем ребят работать с пассажирами бизнес-класса. В силу должности, помимо полетов еще работаю в офисе. Работы всегда много, она разнообразна, поэтому и рутинной не становится. Я стала чаще путешествовать. Стараюсь больше внимания уделять семье», — рассказала девушка.

Бортпроводник Дмитрий Гончаренко все еще работает в авиакомпании, а вот Алия Слякаева и Надежда Вершинина полностью отдали себя детям и сосредоточились на доме. Возвращаться к полетам они пока не планирую

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет вместимостью 68 человек потерпел крушение в Бразилии.