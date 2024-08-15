«Я ищу работу»: Байден рассказал, чем займется после выхода на пенсию

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Allison Dinner; 5-tv.ru

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Смена профессии для него наступит уже скоро, ведь баллотироваться еще на один срок пока еще действующий американский лидер отказался.

Джо Байден определился, кем будет после того, как покинет Белый дом. Он решил стать звездой интернета. Во всяком случае, заявил об этом во время встречи с известными американскими блогерами. Он делал селфи на фоне зала и шутил с присутствующими.

«В наши дни блогерами хотят быть больше людей, чем когда-либо. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты. Поэтому я и позвал вас в Белый дом: я ищу работу», — заявил Байден.

Смена профессии для Байдена наступит уже скоро. Выборы нового президента в США пройдут в ноябре, а как известно, нынешний хозяин Белого дома отказался баллотироваться на второй срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден допустил начало гражданской войны в США.