Водитель уснул за рулем: микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой
Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой
Фото: Telegram / 23 МВД / mvd_23
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ДТП произошло около четырех утра на трассе Новороссийск — Керчь.
Микроавтобус, в салоне которого находилось 19 пассажиров, перевернулся под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Все остались живы, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
ДТП произошло около четырех утра в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя — он уснул за рулем.
«Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу», — уточнили в МВД.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах. Авария произошла на Мариупольской трассе, где воспитанники спортивной школы проводили тренировку. Известно, что один ребенок скончался от полученных травм.